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4. Football Manager eSpor Turnuvası başlıyor!

Playerbros - Haberler | Gamegar
4. Football Manager eSpor Turnuvası başlıyor!

FM Turkey eSport'un beşinci organizasyonu, 22 Ekim Cuma akşamı başlıyor!

Şu ana kadar çok kapsamlı üç turnuva ve bir de çok büyük lig organizasyonunu başarıyla tamamlayan ve dağıttığı 1.300 TL ödülle oyuncularına keyifli bir paylaşım alanı oluşturan FM Turkey eSport, 4. Football Manager eSpor Turnuvası ile şampiyon olan kulübün menajerine 250 TL'lik ödülün yanı sıra, Fransa Dil Okulları'nda 2 haftalık Fransızca dil eğitimi ve finale çıkan bir diğer menajere ise 50 TL'lik ödül vermeyi planlıyor.

Katılımcıların yaş ortalamasının 30 olduğunu vurgulayan kurucu Mert Kuyumcu, esporcuların İstanbul ve Ankara ağırlıklı olmak üzere, İzmir, Bursa, Mersin ve Artvin'den katıldıklarını belirtti. Amaçlarının yepyeni yetenekli menajerlere ulaşmak olduğunu ve bunun için de beşinci organizasyonlarında 2 yeni menajeri FM Turkey eSport ile tanıştıklarını aktardı.

22 Ekim Cuma akşamı 20: 00'de Twitch canlı yayınında kura çekimi ile başlayacak ve ay sonu gelmeden sona erecek 4. Football Manager eSpor Turnuvası sonrası, 22 Aralık Çarşamba günü de 2. FM eSpor Ligi'nin başlayacağı şimdiden duyuruldu.

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