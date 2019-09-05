4 Eylül Bayındır'ın Kurtuluşu görkemli anlara sahne oldu

05.09.2019 16:20

Arıkbaşı'ndaki törene Bayındır Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, ilçe protokolü, Gaziler ve Bayındırlılar katıldı.

Ardından kurtuluş şenlikleri, saat 17.30'da Bayındır merkezdeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen tören ve etkinlikler ile devam etti. Buradaki törene de Bayındır Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, ilçe protokolü ve Gaziler katılırken, Bayındırlıların da yoğun ilgi gösterdiği görüldü. Kurtuluşun temsili olarak canlandırılması, Türk Kızılay Urla Şubesi tarafından gerçekleştirilen Engelsiz Yürekleri Hayata Bağlan Geri Dönüşüm Defilesi, Foça Komanda Okulu'nun gösterisi ve ardından ilçe esnafının da katıldığı kortej ile son buldu. Down sendromlu çocukların hazırladığı defile, Mikrop Hikmet'in de eğlenceli sunumuyla izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen törende yaptığı konuşmada: "Güzel Bayındırımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünü birlik ve beraberlik içerisinde, coşkuyla ve heyecanla kutluyoruz.

Düşman işgali altında kadını, erkeği ve çocuğuyla çok zor şartlarda büyük bir kahramanlık gösterilerek kutsal vatan topraklarının kurtuluşu için kahramanca mücadele eden, bu uğurda şehitlik mertebesine ulaşan Bayındırlı şehitlerimizi ve tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, şükranla ve minnetle yâd ediyoruz.

Aziz milletimiz şanlı tarihi boyunca vatanına, bağımsızlığına ve milli değerlerine büyük bir aşkla bağlanmış; onlara yönelen her türlü tehdidi varını yoğunu ortaya koyarak bertaraf etmeyi vazife bilmiştir. Milli mücadele yıllarında tüm yurtta yakılan kurtuluş meşalesi 4 eylül 1922'de Bayındır'ı da aydınlatmış, aziz milletimiz ve kahraman ordumuz bütünleşerek ilçemizi düşman işgalinden kurtarmıştır.

Tarihini ve geçmişini iyi bilmeden geleceği inşa etmek mümkün değildir. Bu nedenle kurtuluş günlerimiz; tarihe ışık tutması, geleceğimize yön vermesi açısından son derece önemlidir. Tarihimizden ders çıkararak geleceğimize emin adımlarla yürüyebilmek için bizlere düşen görev; eşsiz bir doğaya, zengin bir kültüre ve tarihi değerlere sahip ilçemizin kalkınması ve gelişmesi için var gücümüzle çalışmaktır. Ben, bu şanlı halkın evladı olarak Bayındır'a hizmet etmekten büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, güzel Bayındırımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu uğurda canlarını feda eden kahraman şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum." dedi

Bayındırlılar Konserlerle Eğlenceli Bir Gece Yaşadı

4 Eylül Bayındır'ın kurtuluşunun 97. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserler Bayındırlılara unutulmaz bir gece yaşattı. Sahneye önce Bayındırlı gençlerden oluşan Ghetto Blaster adlı grup çıktı. Ardından Lara ve Cem Belevi Bayındır Şehir Stadını dolduran Bayındırlılara kurtuluş coşkusunu doyasıya yaşattı. Gece de sahneye, Tire Belediyesi tarafından düzenlenen Zafer Kupası kazanan Bayındırspor da çıkarak kupayı tüm Bayındır'a armağan etti.

Kaynak: Bültenler