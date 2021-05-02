4 ayda 3 kez soyulan tuvalet işletmecisi hırsızlara isyan etti
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4 ayda 3 kez soyulan tuvalet işletmecisi hırsızlara isyan etti

4 ayda 3 kez soyulan tuvalet işletmecisi hırsızlara isyan etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Bey Camii'nin tuvaleti 4 ayda 3'üncü kez soyuldu.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Bey Camii'nin tuvaleti 4 ayda 3'üncü kez soyuldu. Tuvalet işletmecisi hırsızlara isyan ederken, polis güvenlik kameralarından tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, ilçe meydanında bulunan Bey Camii'nin tuvalet kısmında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tuvaleti açmak için gelen tuvalet işletmecisi Mehmet Şahin, kulübesindeki bozuk paraların çalındığını ve güvenlik kameralarına zarar verildiğini fark etti. Şahin'in durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler gerekli incelemeleri yaparak, güvenlik kameralarını inceledi. Şüpheli şahıs, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalanması için çalışma başlatıldı.

"Her ay kamera parası vermekten bıktım"

Tuvaletin 4 ayda 3'üncü kez soyulduğunu ifade eden Mehmet Şahin, "Ocak ayında tuvaleti işletmeye başladım. Başladığım günün 15 gün sonrasına buraya geldiler her yeri dağıttılar, hırsızlık yaptılar. Bir süre sonra ikinci kez hırsızlık olayı yaşandı. O zaman da yine aynı şekilde zarar verdiler. Her seferinde kameraların kayıt aldığı cihazı da götürdüler. Onca para vererek kameraları yeniden düzenlettim, yeni cihaz aldım. Bu sefer kayıt cihazını başka yere sakladığım için onu bulamamışlar ama yine kameraları kırıp zarar vermişler. Pandemi döneminde zaten işler düştü, bir de üzerine bu hırsızlık olayları eklendi. Hemen hemen her ay düzenli olarak gelip hem zarar veriyorlar hem de hırsızlık yapıyorlar. Evimin geçimini buradan sağlıyorum, başka bir işim ve gelirim yok. Bıktım bu hırsızlardan" diyerek şüphelinin yakalanıp gerekli cezayı almasını istedi. - AYDIN

4 ayda 3 kez soyulan tuvalet işletmecisi hırsızlara isyan etti
4 ayda 3 kez soyulan tuvalet işletmecisi hırsızlara isyan etti
4 ayda 3 kez soyulan tuvalet işletmecisi hırsızlara isyan etti
4 ayda 3 kez soyulan tuvalet işletmecisi hırsızlara isyan etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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