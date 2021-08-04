Masterchef ana kadroya seçilen 4. yarışmacı kim oldu? 4 Ağustos Masterchef kim kazandı? Masterchef'te seçilen dördüncü yarışmacı kimdir?

Masterchef'te bugün final turu heyecanı yaşandı. Yarışmayı kazanan ana kadroya seçilecek. Peki, 4 Ağustos ana kadroya kim seçildi? Masterchef ana kadroya 4. seçilen isim kim oldu? Nursima mı? Ateş mi? İbrahim mi? Sevgi mi? Sergen mi? Detaylar haberimizde...