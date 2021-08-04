Masterchef ana kadroya seçilen 4. yarışmacı kim oldu? 4 Ağustos Masterchef kim kazandı? Masterchef'te seçilen dördüncü yarışmacı kimdir?
Masterchef'te bugün final turu heyecanı yaşandı. Yarışmayı kazanan ana kadroya seçilecek. Peki, 4 Ağustos ana kadroya kim seçildi? Masterchef ana kadroya 4. seçilen isim kim oldu? Nursima mı? Ateş mi? İbrahim mi? Sevgi mi? Sergen mi? Detaylar haberimizde...
Masterchef ana kadroya seçilen dördüncü yarışmacı belli oluyor! Birazdan kazanan isim açıklanacak...
4 AĞUSTOS MASTERCHEF ANA KADROYA KİM SEÇİLDİ?
4 Ağustos 2021 Masterchef yarışan 5 yarışmacı şu şekilde:
- Nursima
- Ateş
- İbrahim
- Sevgi
- Sergen
Bu yarışmacılardan birisi ana kadroya seçilecek. Tabağı en iyi olan kişi ana kadroya girecek olan 4. yarışmacı olacaktır.
Henüz kazanan isim açıklanmadı. Konumuzu güncelleyeceğiz. Bizi takip edebilirsiniz...
Son 2'ye kalan yarışmacılar:
- İbrahim
- Ateş
GÜNCELLEME
Son ikiye kalan isim Ateş ve İbrahim oldu. İki isimden birisi ana kadroya katılan 4. yarışmacı olmaya hak kazanacaktır.
Jüriler son kalan iki tabağı da oldukça beğendiklerini belirtti. Reklamdan sonra kazanan isim açıklanacak.
KAZANAN İSİM : -