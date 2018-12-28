39 Mülki İdare Amiri Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltildi

İçişleri Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanana kararıyla 39 mülki idari amiri, birinci sınıf mülki idari amirliğine yükseltildi.

İçişleri Bakanlığının, bazı mülki idare amirlerinin birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanun ile Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğe istinaden 39 mülki idare amiri, birinci sınıf mülki idari amirliğine yükseltildi.

Kararda verilen listeye göre birinci sınıf mülki idari amirliğine yükseltilen isimler şu şekilde:

Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Başmüfetişi Mehmet Atilla Şahin,

Ahmetli Kaymakamı Gökay Özkan,

Taşköprü Kaymakamı Ercan Çiçek,

Ankara Valiliği Hukuk Müşaviri Sibel Köse,

Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfetişi Ozan Gazel,

Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, Hukuk Müşaviri Ahmet Karape,

Ergani Kaymakamı Hüseyin Sayın, Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin,

Gerze Kaymakamı Murat Güven, Elmadağ Kaymakamı Turgay Ünsal,

Mut Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz,

Perşembe Kaymakamı Ahmet Arık,

Osmaniye Vali Yardımcısı Metin Esen,

Babaeski Kaymakamı Hakan Özarslan,

Cihanbeyli Kaymakamı Mustafa Kutlu,

Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli,

Dalaman Kaymakamı Ali Gündoğan,

Yumurtalık Kaymakamı Asalet Karabulut,

Islahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan,

Gümüşhane Vali Yardımcısı Ali Arıkan,

Terme Kaymakamı Mehmet Parlak,

Vize Kaymakamı Soner Zeybek,

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ercan Turan,

Niksar Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan,

Mülkiye Testiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfettişi,

Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan,

Gediz Kaymakamı Muhammet Önder,

Hukuk Müşaviri Aslı Kuzulu,

Mülkiye Müfettişi Özgür Aslan,

Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan,

Uşak Vali Yardımcısı Ömer Kalaylı,

Kilis Vali Yardımcısı Şükrü Özcan,

Mülkiye Müfettişleri Serdar Köse ile Mahmut Ağbal,

Adıyaman Vali Yardımcısı Ayhan Akpay,

Mülkiye Müfettişi Veysel Çiftçi

ve Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe. - ANKARA

Kaynak: İHA