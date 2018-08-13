34. Silivri Değirmenköy Domates Festivali

Bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Silivri Değirmenköy Domates Festivali, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Silivri Belediyesince organize edilen festival kapsamında, "En İyi Domates Üreticisi Yarışması" ve "Domates Güzeli Yarışması" ile çeşitli etkinlikler yapıldı.

En İyi Domates Üreticisi Yarışması'nda Ecem Ceylan birinci, Ramazan Aydın iikinci, Halil Hamarat üçüncü seçildi. Domates güzeli yarışmasında ise birinci Çağla Keser oldu. Dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, festivale katılanlara teşekkür etti.

Yarışmaların ödül töreninin ardından sahne alan Koray Avcı, sevilen eserlerini seslendirdi.

Festivale yaklaşık 10 bin kişi katıldı.