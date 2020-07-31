31 Temmuz 2020 Atv Yayın Akışı 31 Temmuz 2020 Cuma günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… ATV YAYIN AKIŞI 00:00 Gençliğim Eyvah 00:10 Su Dünyası 02:40 Kanatsız Kuşlar 03:07 Kanatsız Kuşlar 05:20 Hercai 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 10:00 Hızlı ve Öfkeli 12:00 Beni Bırakma 13:00 Gün Ortası 14:00 Beni Bırakma 15:30 Bir Zamanlar Çukurova 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Hızlı ve Öfkeli 20:00 Daha Hızlı Daha Öfkeli 22:00 Bitirim İkili 22:00 Örümcek Adam Kaynak: InterSinema.com