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31. Akbank Caz Festivali başladı

AA / Salih Şeref - Haberler | Kültür Sanat
31. Akbank Caz Festivali başladı

"Yeniden Şehrin Caz Hali" temasıyla düzenlenen 31. Akbank Caz Festivali, sanatseverlerle buluştu.

İSTANBUL (AA) - "Yeniden Şehrin Caz Hali" temasıyla düzenlenen 31. Akbank Caz Festivali, sanatseverlerle buluştu.

Festival, Galataport İstanbul Paket Postanesi'nde Elif Çağlar ve Defjen Daf Ensemble konseriyle başladı.

Doğu ve batı müziklerinin tınılarına yer verilen konserde vokali caz dünyasının özgün isimlerinden Elif Çağlar üstlendi.

Defjen Daf Ensemble'ın konuk sanatçı olarak yer aldığı gecede gitarda Bilal Karaman, akustik basta Volkan Hürsever, davulda Turgut Alp Bekoğlu yer aldı.

Festival farklı mekanlarda, 10 Ekim'e kadar Türk caz sahnesinden 100'den fazla sanatçının özel performanslarına ev sahipliği yapacak.

Organizasyonu ve içerik planlaması Pozitif iş birliğiyle gerçekleştirilen festival boyunca konserler, Babylon, Zorlu PSM, The Badau, Nardis Jazz Club, Bova, Galataport İstanbul Paket Postanesi· ve festivale yeni eklenen açık hava sahneleriyle Müze Gazhane, Swissotel Sultan Park'ta yapılacak.

Bu yıl Contemporary İstanbul kapsamında da Tersane İstanbul'un güzel atmosferinde festival sahnesi yer alacak. Standards & İpek Dinç, Ferit Odman Quintet, Ece Göksu Quartet ve Yunus Belgin Quartet, Contemporary İstanbul izleyicileriyle beraber olacak.

Şehirde sonbaharı caz müziği ile farklı müzik türlerini bir araya geldiği seçki ile karşılayacak olan Akbank Caz Festivali'nde, Kamufle & Lara Di Lara, Ediz Hafızoğlu "Nazdrave" feat. Ceylan Ertem, Ramazan Sesler "Babadan Oğula Bir Gırnata Efsanesi" feat. Anıl Şallıel & Kaan Bıyıkoğlu, Cenk Erdoğan "OttoJazz" Ensemble, İlhan Erşahin's İstanbul Sessions & Arto Tunçboyacıyan, Okay Temiz & Oriental Wind, Baki Duyarlar "JazzArk Project" feat. Şennur Dinleyen & Tolga Karaslan, Oğuz Büyükberber Trio feat. Derya Türkan & Apostolos Sideris, Mehmet Uluğ Gecesi: Selen Gülün "Kadınlar Matinesi" feat. Çağıl Kaya, Özge Fışkın ve Jülide Özçelik, Güç Başar Gülle "Synthetic Vision", Deniz Taşar & JAmZZ Session, Kaan Çelen "Na-Zi-Le", Mousike DJ Set, da Poet & Barış Demirel, Flapper Swing Band sahne alacak.

AA / Salih Şeref - Son Dakika Haberleri
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