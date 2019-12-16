300 kilo ağırlığında domuz avladılar
Haberler » 3. Sayfa » 300 kilo ağırlığında domuz avladılar - Haberler

300 kilo ağırlığında domuz avladılar

Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı kırsal Aşağıballık Mahallesi'nde yaban domuzlarının ekili tarlaları talan etmesi üzerine harekete geçen avcılar 300 kiloluk bir domuz avladı. Domuzun iriliğini görenler gözlerine inanamadı.

16.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:38
300 kilo ağırlığında domuz avladılar

'ün kırsal bölgelerinde fazla olan domuz popülasyonu dönem dönem çiftçiyi zarara uğratıyor.Domuzlar, çiftçilerin mahsullerini talan ederek köylüleri canından bezdirdi. Son olarakAşağıballık Mahallesi'ndeköylülerin talepleri üzerine sürek avına çıkan İnegöl ve Atıcılar Kulübü üyeleri, köylülere zarar veren azılı domuzu zor da olsa bularak avladı.

AVCILAR GÖZLERİNE İNANAMADI

Domuzun büyüklüğü karşısından şaşkınlıklarını gizleyemeyen ve bölgede bu kadar büyük domuzun çok nadir görüleceğini belirten avcılar, domuzun yaklaşık 300 kilogram ağırlığında olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler