30 Temmuz 2020 Kanal d Yayın Akışı 30 Temmuz 2020 Perşembe günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 00:30 Galip Derviş 02:00 Adı Efsane 02:00 Galip Derviş 03:15 Adı Efsane 04:30 Akasya Durağı 05:45 Yabancı Damat 07:00 Küçük Ağa 07:00 Ver Elini Aşk 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Güneşi Beklerken 13:15 Hekimoğlu 15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Çarkıfelek 20:00 Çatı Katı Aşk 22:30 Çatı Katı Aşk Kaynak: InterSinema.com