30 Ocak 2021 Star Yayın Akışı
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30 Ocak 2021 Star Yayın Akışı

30.01.2021 06:42 | Son Güncelleme: 30.01.2021 06:47
30 Ocak 2021 Star Yayın Akışı

30 Ocak 2021 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Menajerimi Ara

00:30 Dizi

00:30 Seni Çok Bekledim

03:30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

05:05 Geniş Aile

07:00 Menajerimi Ara

07:30 Medcezir

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

13:15 Gerçeğin Peşinde

13:30 Sinema

14:00 Akrep

16:15 En Güzel Bölüm

16:30 Dizi

16:30 Söz

16:45 Sefirin Kızı

18:30 Star Haber

20:00 Seni Çok Bekledim

20:00 İbo Show

Kaynak: InterSinema.com

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