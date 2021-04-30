30 Nisan Fazlası Zarar kim 1. oldu? Ezgi Sertel'le Fazlası Zarar haftanın finalini kim kazandı? Fazlası Zarar puan tablosu!

Ezgi Sertel'le Fazlası Zarar bu hafta da heyecanla bu hafta kim kazandı? 30 Nisan 2021 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar'da kim 1. oldu? Fazlası Zarar'da bu hafta kim kazandı? 30 Nisan Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar'da kim 1. oldu?

Fazlası Zarar'da bu hafta kim kazandı? 30 Nisan Cuma Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar'da kim 1. oldu? Fazlası Zarar ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar haberimizde...

FAZLASI ZARAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye'nin alışveriş alışkanlıklarını değiştirecek olan yarışma programı "Fazlası Zarar'" hafta içi her gün saat 13.30'da TRT 1 ekranlarında. Sevilen Sunucu Ezgi Sertel'in sunacağı "Fazlası Zarar", hayata bakış açınızı, para harcama şeklinizi ve geleceğinizi değiştirecek. Bu programda, her hafta 5 yarışmacı birbirinin evini geziyor; kim tutumlu, kim savurgan ortaya çıkıyor…

30 NİSAN FAZLASI ZARAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? FAZLASI ZARAR KİM KAZANDI?

Haftanın son gününde Birgül Hanım'ın evinde kazanan isim belli Şeküre Hanım oluyor.

10.000 TL'lik büyük ödülü kazanan isim Ezgi Sertel'in puanıyla belli oluyor...



BU HAFTANIN YARIŞMACILARI VE PUANLARI: FAZLASI ZARAR'DA KİM 1. OLDU?

Merve Hanım (Pazartesi günü) : 14

Esma Hanım (Salı günü) : 13

Tuğba Hanım (Çarşamba günü) : 11

ŞeküreHanım (Perşembe günü) : 16

Birgül Hanım (Cuma günü) : 10