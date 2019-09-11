30 başkandan 29'u Beştepe'deydi! Sadece Lütfü Savaş katılamadı

11.09.2019 14:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm büyükşehir belediye başkanları ile bugün Beştepe'de gerçekleştirdiği toplantıya, CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş katılmadı. Savaş, Çin'de olması sebebiyle mazeret bildirerek toplantıya katılamayacağını ifade etti.

3 KAYYUM BELEDİYE BAŞKANI KATILDI

Beştepe'deki görüşmeye, 15 AK Partili, 10 CHP'li, 1 MHP'li ve 3'ü kayyum olmak üzere toplam 29 büyükşehir belediye başkanı, bugünkü toplantıda yer aldı.

CHP'Lİ SAVAŞ'TAN PAYLAŞIM

Lütfü Savaş, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Savaş, şunları ifade etti: "AIPH, Uluslararası Çiçek Üreticileri Birliği'nin 71'inci Genel Kurulu'na katılmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'deyiz. Gerçekleşen genel kurulda, 2021 yılında Hatay'da düzenleyeceğimiz EXPO'nun süren çalışmaları hakkında bir sunum yaptık."

11 CHP'Lİ BAŞKANDAN 10'U KATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar.

TOPLANTI ÖNCESİ CHP'Lİ BAŞKANLAR GENEL MERKEZ'DE BİR AYARA GELDİ

CHP'li büyükşehir belediye başkanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulü öncesinde parti genel merkezinde bir araya geldi.

Belediye başkanları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitmeden önce CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile toplantı yaptı. Parti genel merkezinde soruları yanıtlayan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza soracağı her türlü soruda ve kendi şehrimiz hakkında bilgi vereceğiz, taleplerimizi ileteceğiz. Sanıyorum güzel bir toplantı olacak" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de daveti olumlu bulduklarını ifade ederek, hem taleplerin hem de sorunların çok olduğunu söyledi.

Büyükerşen, davette belediyelerin sorunlarını dile getireceklerini belirtti.

'ADANA'NIN KRONİK SORUNLARININ ÇÖZÜME KAVUŞMASI GEREK'

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise daveti olumlu karşıladıklarını belirtirken, "Biz Adana'mızın ne kadar olumsuz bir ekonomik tabloyla karşı karşıya olduğunu, Adana'nın Türkiye açısından son derece önemli bir kent olduğunu... Biliyorsunuz enerji ihtisas bölgesi Adana'da. Çok önemli yatırımlar var. Adana gelecekte hem Türkiye hem dünya açısından çok önemli bir kent olacak. Onun için Adana'nın kronik bazı sorunları var, onların çözüme kavuşması gerekiyor" diye konuştu.

Adana'nın çok önemli yatırımların arifesinde olduğunu aktaran Zeydan Karalar, toplantının kentin sorunlarına çözüm getireceğine inandığını aktardı.

Karalar, elinde bulunan kente ait sorunların yer aldığı dosyayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ileteceğini ifade etti.

VAHAP SEÇER: ÖNEMLİ OLAN TÜRKİYE PAYDASINDA BULUŞMAK

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise daveti olumlu bulduklarına işaret ederek, "Önemli olan Türkiye ortak paydasında buluşmak" dedi.