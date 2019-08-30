Cumhurbaşkanı Erdoğan: Coğrafyamızın dört bir yanında verdiğimiz mücadele Türkiye'nin haklarını savunmak içindir

30.08.2019 19:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verdi.

Resepsiyonda bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan, "Bugün Irak'ta, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de ve coğrafyamızın dört bir yanında verdiğimiz mücadelenin tek bir gayesi bulunuyor. Bu gaye; öncelikle Türkiye'nin haklarını savunmak, bunun yanında dost ve kardeş halkların güvenliklerini de temin etmektir." açıklamasında bulundu.

30 Ağustos'un arkasında gözlerini kırpmadan hayatlarını feda eden kahramanların olduğunu belirten Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

ŞEHİTLERİ ANDI

"30 Ağustos'un arkasında gözlerini kırpmadan hayatlarını feda eden kahramanlarımızın cesaretleri var. Milletimize bu zaferi armağan eden İstiklal Harbimizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman ordumuzun askerlerini rahmetle yâd ediyorum. Hep söylediğimiz gibi, bizim kimsenin tek karış toprağında gözümüz yoktur. Ama bizim kendi topraklarımıza dikilen gözlere, egemenlik haklarımıza uzanan ellere, istiklalimize ve istikbalimize yönelen tehditlere de en küçük bir tahammülümüz olamaz.

"COĞRAFYAMIZIN DÖRT YANINDA TÜRKİYE'NİN HAKLARINI SAVUNUYORUZ"

Bugün Irak'ta, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de ve coğrafyamızın dört bir yanında verdiğimiz mücadelenin tek bir gayesi bulunuyor. Bu gaye; öncelikle Türkiye'nin haklarını savunmak, bunun yanında dost ve kardeş halkların güvenliklerini de temin etmektir. Bizim milletimiz tarih boyunca hep büyük hayallerin, hedeflerin peşinde koşmuş, bunun için gece gündüz mücadele etmiştir. Bu sayede binlerce yıldır yaşadığımız her coğrafyada hürriyetimizi korumayı, milletimizin onurunu en üstte tutmayı başardık."

Kaynak: AA