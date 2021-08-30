30 Ağustos Pazartesi otobüsler ücretsiz mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı coşku ille kutlanırken vatandaşlar topu taşımanın ücretli olup olmadığını merak etti. Önceki 30 Ağustos Zafer Bayramlarında ücretsiz olan otobüsler bu yıl da ücretsiz mi? İşte detaylar…

Her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramlarında ücretsiz olan topu taşımanın bu yıl da ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. Peki, otobüsler İstanbul ücretsiz mi? İşte, detaylar…

İSTANBUL OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

Değerli Yolcularımız,

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Otobüsler hatlarımız hafta içi sefer tarifesine göre, otobüs hatlarımız ise Cumartesi sefer tarifesine göre hizmet verecektir.

Sefer saatlerine www.iett.istanbul adresinden ve Mobiett uygulamamızdan erişebilirsiniz. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Not: İBB Meclisi Kararı'na göre 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü 00.00-24.00 saatleri arasında Otobüsler ve tüm İETT araçlarında İstanbulkart'ınızla ücretsiz seyahat edebilirsiniz.

*Havalimanı hatları ve Adalar elektrikli hatlarında ücretsiz uygulaması geçerli değildir.

ANKARA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (EGO Otobüsleri, OTOBÜSLER ve ANKARAY) ile "Zafer Bayramı"mızın 99. yılı olan 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü ücretsiz olarak hizmet verilecektir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince alınan "İlk Mahalli İdare seçimlerine kadar dini ve milli bayram günlerinde saat 06.00'dan başlayarak gece saat 24.00'e kadar EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs, raylı sistemler ve teleferik ile verilen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılması …" Kararı gereği, vatandaşlarımız 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, ücretsiz faydalanabileceklerdir.

Uygulamada 340 hatta hizmet vermeye devam eden EGO otobüslerinin hareket saatleri ve güzergâhlarına, EGO CEP'te mobil uygulamasından ve Kuruluşumuz internet sitesinde (www.ego.gov.tr) bulunan "ŞEHİR İÇİ ULAŞIM/ Web Bilgi Sistemi" bölümünden ulaşılabilir.