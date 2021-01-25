3 yaşındaki epilepsi hastası Metecan'ın babası: Çocuğumu daha iyi şartlarda yaşatmak istiyorum
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3 yaşındaki epilepsi hastası Metecan'ın babası: Çocuğumu daha iyi şartlarda yaşatmak istiyorum

25.01.2021 09:21 | Son Güncelleme: 25.01.2021 09:32
3 yaşındaki epilepsi hastası Metecan'ın babası: Çocuğumu daha iyi şartlarda yaşatmak istiyorum

ANTALYA'nın Finike ilçesinde, Neriman (29) ve Caner Şahin (29) çifti, epilepsi hastası çocukları Metecan'ın (3) tedavisi için kent merkezine geldi.

ANTALYA'nın Finike ilçesinde, Neriman (29) ve Caner Şahin (29) çifti, epilepsi hastası çocukları Metecan'ın (3) tedavisi için kent merkezine geldi. Bir yardımseverin kısa süreliğine pansiyona yerleştirdiği aile, hastalığı nedeniyle sık sık nöbet geçiren Metecan'ı daha iyi şartlarda yaşatabilmek istiyor.

Finike ilçesinde yaşayan, meyve- sebze toplama işleri yaparak geçimini sağlayan Neriman ve Caner Şahin çiftinin çocukları Metecan epilepsi krizi geçirince hastaneye götürüldü. Bir süre Yoğun Bakım Ünitesi'nde kalan çocuk, tedavisinin devamı için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çift çocuklarının tedavisi için tüm eşyalarını satıp, Antalya'da bir yakınlarının yanına geldi. Bir süre sonra buradan da ayrılmak zorunda kalan çift sokakta kaldı.  Aileyi gören yardımseverler aileyi geçici olarak bir pansiyona yerleştirdi. Ancak küçük Metecan'ın tedavisi için ailenin bir eve ihtiyacı var.

'ANTALYA'DA TANIDIKLARIMIZDA KALDIK'

Çok zor durumda kaldıklarını ve ne yapacaklarını bilmediklerini belirten Neriman Şahin, "Antalya'da birkaç gün bir tanıdığımızda kaldık, ancak sonrasında sokakta kaldık. Daha sonra bir yardımsever bizi pansiyona yerleştirdi. Şu an orada kalıyoruz" dedi.Ailesine bakabilmek için iş bulmak istediğini söyleyen baba Caner Şahin, "Çocuğumun rahatsızlığından dolayı Antalya'ya gelmek zorunda kaldık. Metecan'ı daha iyi şartlarda yaşatabilmek istiyorum" diye konuştu. 'BİZ ACİL İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAYA ÇALIŞTIK'

Sosyal medya üzerinden aileye ulaştıklarını söyleyen Antalya Yardımlaşma Platformu sözcüsü Halit Mert, "Buraya gelmek için eşyalarını dahi sattıklarını ve şu an kalacak yerleri olmadığını söylediler. Biz de yüz yüze görüşerek ailenin acil ihtiyacını gidermek için onları bir pansiyona yerleştirdik. Çocuklarının tedavisi için hastaneye yakın bir yerde kendilerine ev bulmamız gerekiyor. Babanın da işe ihtiyacı var. Yardımseverlerimizden destek bekliyoruz" dedi.


3 yaşındaki epilepsi hastası Metecan'ın babası: Çocuğumu daha iyi şartlarda yaşatmak istiyorum
3 yaşındaki epilepsi hastası Metecan'ın babası: Çocuğumu daha iyi şartlarda yaşatmak istiyorum
3 yaşındaki epilepsi hastası Metecan'ın babası: Çocuğumu daha iyi şartlarda yaşatmak istiyorum
3 yaşındaki epilepsi hastası Metecan'ın babası: Çocuğumu daha iyi şartlarda yaşatmak istiyorum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER

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