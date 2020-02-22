3. Uluslararası Etnospor Forumu'nun açılışı (2)
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3. Uluslararası Etnospor Forumu'nun açılışı (2)

Salondan ve katılımcılardan görüntüler Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun konuşması BM, UNESCO nezdindeki Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer'in sinevizyon bağlantısı ile konuşması Kazakistan Etnospor Derneği Onursal Başkanı Kayrat Satilbaldiuly'nin konuşması Ürdün Kralı 2.

22.02.2020 14:47 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:51

Salondan ve katılımcılardan görüntüler

Valisi 'nun konuşması

BM, UNESCO nezdindeki Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi 'in sinevizyon bağlantısı ile konuşması

Kazakistan Etnospor Derneği Onursal Başkanı Kayrat Satilbaldiuly'nin konuşması

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Haşim bin Hüseyin'in konuşması

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'in konuşması

Gambia Gençlik ve Bakanı Hadremmeh Sidibeh'in konuşması

ANTALYA - Dünya Etnospor Konfederasyonunca "Geleneksel Sporların İhyası" temasıyla düzenlenen 3. Uluslararası Etnospor Forumu, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm merkezindeki bir otelde başladı. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: 3. Uluslararası Etnospor Forumu'nun açılışı (2)
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