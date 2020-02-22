3. Uluslararası Etnospor Forumu'nun açılışı (2)
Salondan ve katılımcılardan görüntüler Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun konuşması BM, UNESCO nezdindeki Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer'in sinevizyon bağlantısı ile konuşması Kazakistan Etnospor Derneği Onursal Başkanı Kayrat Satilbaldiuly'nin konuşması Ürdün Kralı 2.
Salondan ve katılımcılardan görüntüler
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun konuşması
BM, UNESCO nezdindeki Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer'in sinevizyon bağlantısı ile konuşması
Kazakistan Etnospor Derneği Onursal Başkanı Kayrat Satilbaldiuly'nin konuşması
Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Haşim bin Hüseyin'in konuşması
Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'in konuşması
Gambia Gençlik ve Spor Bakanı Hadremmeh Sidibeh'in konuşması
ANTALYA - Dünya Etnospor Konfederasyonunca "Geleneksel Sporların İhyası" temasıyla düzenlenen 3. Uluslararası Etnospor Forumu, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm merkezindeki bir otelde başladı. (2)