Zor günler geçiren Mahsun Kırmızıgül soluğu hastanede aldı

Ünlü şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, son aylarda yaşadığı acı kayıplarla sarsıldı. Sanatçının 99 yaşındaki annesi Faike Arık, 6 Aralık 2024'te hayatını kaybetti. Bu kaybın ardından kısa süre sonra, üvey annesi Zühre Bazencir'in vefatıyla bir kez daha yıkıldı. Üzüntüsünü sosyal medyadan paylaşan Kırmızıgül, "İçim yanıyor" sözleriyle duygularını dile getirmişti. Kayıplar bununla da sınırlı kalmadı. Kırmızıgül, usta sanatçı Edip Akbayram'ın ve ardından çok yakın dostu Serşat Erbilgin'in ölüm haberleriyle bir kez daha derinden sarsıldı.

SAĞLIĞINI CİDDİYE ALDI

Bu yoğun stres ve duygusal yıkımın ardından, Kırmızıgül geçtiğimiz günlerde kalp çarpıntısı şikâyetiyle İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Özellikle şarkıcı Volkan Konak'ın sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi, Kırmızıgül'ün yaşadığı rahatsızlığı ciddiye almasına neden oldu.

SONUÇLAR TEMİZ ÇIKTI

Milliyet'in haberine göre kardiyoloji bölümünde yapılan tetkiklerin ardından, Kırmızıgül'ün sağlık durumunun iyi olduğu ve ciddi bir sorun bulunmadığı öğrenildi. Sanatçının, kontroller sonrası hastaneden ayrılmadan önce sağlık çalışanlarının hatıra fotoğrafı isteğini de geri çevirmediği bildirildi. Son dönemde yaşadığı kayıplarla gündemden düşmeyen Mahsun Kırmızıgül'ün, bir süre dinlenerek moral bulmaya çalışacağı öğrenildi.