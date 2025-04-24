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Zor günler geçiren Mahsun Kırmızıgül soluğu hastanede aldı

Zor günler geçiren Mahsun Kırmızıgül soluğu hastanede aldı
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Kısa sürede annesini, üvey annesini ve yakın dostunu kaybeden Mahsun Kırmızıgül, yaşadığı yoğun stresin ardından kalp çarpıntısı şikâyetiyle hastaneye başvurdu. Volkan Konak'ın sahnede geçirdiği kalp kriziyle sarsılan sanatçı, kendi sağlığını ihmal etmedi, yapılan tetkiklerde herhangi bir soruna rastlanmadı.

Ünlü şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, son aylarda yaşadığı acı kayıplarla sarsıldı. Sanatçının 99 yaşındaki annesi Faike Arık, 6 Aralık 2024'te hayatını kaybetti. Bu kaybın ardından kısa süre sonra, üvey annesi Zühre Bazencir'in vefatıyla bir kez daha yıkıldı. Üzüntüsünü sosyal medyadan paylaşan Kırmızıgül, "İçim yanıyor" sözleriyle duygularını dile getirmişti. Kayıplar bununla da sınırlı kalmadı. Kırmızıgül, usta sanatçı Edip Akbayram'ın ve ardından çok yakın dostu Serşat Erbilgin'in ölüm haberleriyle bir kez daha derinden sarsıldı.

SAĞLIĞINI CİDDİYE ALDI

Bu yoğun stres ve duygusal yıkımın ardından, Kırmızıgül geçtiğimiz günlerde kalp çarpıntısı şikâyetiyle İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Özellikle şarkıcı Volkan Konak'ın sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi, Kırmızıgül'ün yaşadığı rahatsızlığı ciddiye almasına neden oldu.

SONUÇLAR TEMİZ ÇIKTI

Milliyet'in haberine göre kardiyoloji bölümünde yapılan tetkiklerin ardından, Kırmızıgül'ün sağlık durumunun iyi olduğu ve ciddi bir sorun bulunmadığı öğrenildi. Sanatçının, kontroller sonrası hastaneden ayrılmadan önce sağlık çalışanlarının hatıra fotoğrafı isteğini de geri çevirmediği bildirildi. Son dönemde yaşadığı kayıplarla gündemden düşmeyen Mahsun Kırmızıgül'ün, bir süre dinlenerek moral bulmaya çalışacağı öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıYALÇIN ARSLANTAŞ:

law mahsun mahsun korkma lu. hepimizin yeri mezarlık olacak sonunda...

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Haber YorumlarıErdinç erbay:

Geçmiş olsun kral..

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Haber YorumlarıTayfun Çoban:

panik Atak başlamış

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Haber YorumlarıTayfun Çoban:

panik atak başlamış Lo

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Haber YorumlarıToprak Toprak:

Ölümden öte köy yok.. Orda herkes eşit sosyalizm var sosyalizm iyidir. :)

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