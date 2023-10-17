Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 şüpheli uyuşturucuyla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ve Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin üst aramasında 85 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi. Tutuklanan zanlılar adli makamlara sevk edildi.

??????? Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, E.C. ve E.T'nin üst aramasında 85 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.