Tünelde kontrolden çıktı, duvara çarptı
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, Değirmenağzı tünel çıkışında istinat duvarına çarparak durdu. Kazada yaralanan olmadı, ancak araçta maddi hasar meydana geldi. Polis soruşturma başlattı.
Zonguldak'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil tünele çarparak durabildi.
Edinilen bilgiye göre kaza öğlen saatlerinde Kozlu ilçesi Değirmenağzı tünellerinde meydana geldi. İddiaya göre 67 YC 937 plakalı otomobil, tünel çıkışı kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı