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Zonguldak'ta traktör kazası: Sürücü ağır yaralandı

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden traktör sürücüsü 200 metreden dereye yuvarlandı. Sürücü ağır yaralandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden traktör sürücüsü 200 metreden dereye yuvarlandı. Sürücü ağır yaralandı.

Alaplı ilçesine bağlı Gümeli Beldesi Seç Mahallesi'nde meydana gelen traktör kazasında bir kişi ağır yaralandı. İddiaya göre, A.S. yönetimindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 200 metrelik bir yükseklikten dereye yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, dere yatağında bulunan yaralı traktör sürücüsüne ulaşmakta zorlandı. Vatandaşların yardımıyla kurtarılan sürücü A.S., ambulansa alındıktan sonra ilk müdahalesi yapılarak Ereğli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan A.S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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