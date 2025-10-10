Haberler

Zonguldak'ta Trafik Kazası: Bir Yaralı

Zonguldak'ta Trafik Kazası: Bir Yaralı
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir yabancı plakalı aracın İl Özel İdaresi'ne ait araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde meydana gelen kazada yabancı plakalı araç, İl Özel İdare ait araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç bahçeye uçtu. Kazada 1 kişi yaralanırken, olay yerine ekipler sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Çağdeğirmeni beldesi Kaypaklar mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil, seyir halinde gittiği sırada İl Özel İdaresi'ne ait olan 67 AU 146 plakalı resmi araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle resmi araç kontrolden çıkarak bahçeye uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazanın görülmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri olay yerinde yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
