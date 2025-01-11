Zonguldak'ta Ters Dönmüş Araç Kazası

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde meydana gelen kazada araç ters döndü.

Edinilen bilgiye göre kaza öğlen saatlerinde Kozlu İlçesinde meydana geldi. İddiaya göre 67 LN 870 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak ters döndü. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. - ZONGULDAK