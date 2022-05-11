Zonguldak'ta suç örgütü kurma davasında sanıkların yargılanmasına devam edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zonguldak'ta suç örgütü kurma davasında sanıkların yargılanmasına devam edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Zonguldak'ta suç örgütü kurma davasında sanıkların yargılanmasına devam edildi

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma dahilinde suç örgütü kurma, örgüte üye olma, ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla çeşitli suçlardan tutuksuz yargılanan şahısların davası sürüyor.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma dahilinde suç örgütü kurma, örgüte üye olma, ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla çeşitli suçlardan tutuksuz yargılanan şahısların davası sürüyor.

Cumhuriyet Savcılığı, alınan ifadeler ve delillerin toplanmasının ardından yaklaşık 600 sayfalık iddianamesini tamamladı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne tutuksuz yargılanan aralarında R.K. ve Z.K.'nin de bulunduğu tutuksuz sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülen davada sanıkların dinlenmesinin ardından dava eksiklerin giderilmesinin ardından ileri bir tarihe ertelendi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Zonguldak, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title