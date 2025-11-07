Haberler

Zonguldak'ta Silah Kaçakçılarına Operasyon: 15 Gözaltı

Güncelleme:
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 9 kişi serbest bırakılırken, 5 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde jandarma ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında E.H., R.K., K.Y., M.G., R.O., A.C.G., C.B.'nin de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 9'u serbest bırakılırken, Y.S., Ö.K., C.C., A.İ.B. ve K.G. adlı 5 kişi tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

