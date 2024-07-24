Zonguldak'ta Sahil Yolunda Kaza: 3 Kişi Yaralandı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde sahil yolunda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza gece saatlerinde Kozlu sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre Onur Ö. yönetimindeki 67 AG 340 plakalı araç ile Batuhan B. idaresinde 67 DC 052 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri Onur Ö., Batuhan B. ve yolcu Gamze A.Ö. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Onur Ö., Batuhan B. ve yolcu Gamze A.Ö.'yü ilk müdahaleyi yaparak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK