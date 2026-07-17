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Genç orman işçisi aracında ölü bulundu

Genç orman işçisi aracında ölü bulundu
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 28 yaşındaki orman işçisi H.H., yol kenarındaki otomobilinde silahla kendini vurarak hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 28 yaşındaki orman işçisi, yol kenarındaki aracında ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçenin Çaycuma-Perşembe kara yolu üzerinde meydana geldi. Kilimli Orman İşletme Müdürlüğü'nde orman işçisi olarak çalıştığı öğrenilen ve Koramanlar köyünde ikamet eden H.H. (28), kendisine ait 06 BL 0360 plakalı otomobilde silahıyla kendini vurdu. Çevredeki vatandaşların olayı fark etmesinin ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde H.H'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Daha sonra olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından H.H'nin cansız bedeni Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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