Haberler

Devrek'te minibüs dereye uçtu, sürücü hayatını kaybetti

Güncelleme:
Devrek ilçesinde kontrolden çıkan minibüs dereye devrildi, sürücü hayatını kaybederken, 3 çocuk yaralandı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün dereye devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 çocuk ise yaralandı.

Kaza, Devrek ilçesine bağlı Özbağı Köyü Madencioğlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yasin Kavşur yönetimindeki minibüs, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dere yatağına yuvarlandı. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan A.K. (9), Y.N.K. (9) ve F.A.K. (8) isimli üç çocuk, devrilen araçtan kendi çabalarıyla çıkmayı başardı. Çevredeki vatandaşlardan yardım isteyen çocukların durumu üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, araç sürücüsü Yasin Kavşur'un kaza mahallinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazadan yaralı olarak kurtulan üç çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocukların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
