Zonguldak'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: Anne ve Çocuk Yaralı
Zonguldak-Kilimli yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak durdu. Kazada anne ve 5 yaşındaki oğlu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaza Zonguldak-Kilimli yolu Kapuz Caddesi üzerinde meydana geldi. Şehir merkezine seyir halindeki K.Ç.K. (34) idaresindeki 16 LMF 70 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.
Ters dönerek duran araçta bulunan sürücü anne K.Ç.K. ile yolcu olarak bulunan 5 yaşındaki çocuğu E.A.K. yaralandı. AFAD ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılara olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldı.
Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - ZONGULDAK