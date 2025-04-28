Zonguldak'ta Kapsamlı Güvenlik Uygulamaları: 53 Şüpheli Yakalandı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21-27 Nisan 2025 tarihleri arasında kent genelinde kapsamlı uygulamalar ve denetimler gerçekleştirdi. Aranan şahıslardan uyuşturucu operasyonlarına, okul çevrelerinden maden ocaklarına kadar birçok başlıkta dikkat çeken sonuçlar elde edildi.

Hapis cezası bulunan 15 şüpheli yakalandı

Hafta boyunca yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan toplam 53 kişi yakalandı. Bunların 15'unun kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu açıklandı. Ceza sürelerine göre; 5 yıla kadar 12 kişi, 5-10 yıl arasında 1 kişi ve 10 yıl üzeri 2 kişi yer aldı.

Uyuşturucu operasyonları sürüyor

İl genelinde yürütülen 10 ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 108 gram metamfetamin, 100 gram sentetik kannabinoid, 10 gram bonzai, 1 gram afyon sakızı, 88 kök kenevir, 54 adet sentetik ecza hap, 4 kilogram 783 gram esrar, 17 adet uyuşturucu aparatı ele geçirildi.

Maden ocaklarında 11 denetim, 6 ocak imha edildi

Kaçak ve izinsiz işletilen maden ocaklarına yönelik denetimlerde 11 farklı noktada inceleme yapıldı. Üç ihbarın değerlendirildiği süreçte 6 maden ocağı imha edildi. Denetimlerde 125 metre ray, 2 vagon, 6 vinç ve 38 ton kaçak kömür ele geçirildi.

240 okul denetlendi, 710 servis aracı incelendi

Eğitim kurumlarının güvenliğine yönelik denetimlerde 240 okulda denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde bin 8 kişi sorgulandı, 59 metruk bina kontrol edildi. Umuma açık 196 yer ve 710 servis aracı da denetimlerden geçirildi.

Trafikte sıkı denetim; 26 bin 619 araç incelendi

Trafik ekipleri tarafından yapılan 709 uygulamada 26 bin 619 araç ve 15 bin 47 kişi denetlendi. Sürücülerin evrakları, araçların teknik yeterlilikleri ve güvenlik şartlarına uygunlukları titizlikle incelendi.

Hafta boyunca yapılan denetimlerde 14 tabanca ve 6 adet yivli-yivsiz tüfek ele geçirildi. 704 tabanca fişeği ile 154 tüfek fişeği ele geçirildi. Düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan 1 uygulamada ise 27 kişi sorgulandı, 23 yabanca kişi sorgulandı. - ZONGULDAK