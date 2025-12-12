Zonguldak'ta kaçak silah operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kaçak silah imalatı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1'i polis memuru 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Karadeniz Ereğli ve Alaplı ilçelerinde silah imalatı, ticareti ve sevkiyatı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, polis memurları E.Ö. ve B.K.'nın da aralarında bulunduğu A.K., Ş.M., N.G. ve S.S.'yi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah ve silah parçaları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından polis memuru B.K. ile N.G. ve S.S. serbest bırakıldı. E.Ö., A.K. ve Ş.M. ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK