309 bin TL ceza yiyen sürücü inşaata çıktı
Çaycuma ilçesinde kontrol noktasından kaçan 24 yaşındaki T.T., bir inşaatın çatısına çıkarak jandarma ekiplerine zorluk çıkardı. Uzun çabalar sonucu güvenli bir şekilde indirilen genç hakkında adli işlem başlatıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kontrol noktasından kaçan ve aracı trafikten men edilen genç, bir inşaatın dördüncü katına çıkarak tehlikeli anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, Filyos beldesindeki uygulama noktasında jandarmanın "dur" ihtarına uymayan T.T. (24), tehlikeli şerit değiştirerek kaçmaya çalıştı. Kısa sürede yakalanan sürücüye; tehlikeli araç kullanmak, ikaza uymamak ve yetersiz sürücü belgesi suçlarından toplam 309 bin TL idari para cezası uygulandı. Şahsın aracına ve ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Bu esnada T.T., çevredeki dört katlı bir inşaatın çatısına çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve takviye jandarma ekipleri sevk edildi. İkna çalışmaları sırasında ekiplere zorluk çıkaran T.T., kendisini kurtarmak isteyen ekipleri aşağı çekmeye çalıştı.

Ekiplerin uzun ve titiz çabaları sonucu T.T., güvenli bir şekilde indirilerek sağlık görevlilerine teslim edildi. Cep telefonu kameralarına da yansıyan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
