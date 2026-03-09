309 bin TL ceza yiyen sürücü inşaata çıktı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kontrol noktasından kaçan ve aracı trafikten men edilen genç, bir inşaatın dördüncü katına çıkarak tehlikeli anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, Filyos beldesindeki uygulama noktasında jandarmanın "dur" ihtarına uymayan T.T. (24), tehlikeli şerit değiştirerek kaçmaya çalıştı. Kısa sürede yakalanan sürücüye; tehlikeli araç kullanmak, ikaza uymamak ve yetersiz sürücü belgesi suçlarından toplam 309 bin TL idari para cezası uygulandı. Şahsın aracına ve ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Bu esnada T.T., çevredeki dört katlı bir inşaatın çatısına çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve takviye jandarma ekipleri sevk edildi. İkna çalışmaları sırasında ekiplere zorluk çıkaran T.T., kendisini kurtarmak isteyen ekipleri aşağı çekmeye çalıştı.

Ekiplerin uzun ve titiz çabaları sonucu T.T., güvenli bir şekilde indirilerek sağlık görevlilerine teslim edildi. Cep telefonu kameralarına da yansıyan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

