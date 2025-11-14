Haberler

Zonguldak'ta İşçi Servisi Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Serkan Tekin'in yere düşmesinin ardından bir işçi servisinin üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Alaplı Kapalı Spor Salonu karşısında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Serkan Tekin (34), henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda yere düştü. İddiaya göre, bu sırada yan yoldan gelen Y.G. idaresindeki 81 AAV 432 plakalı işçi servisi yere düşen Serkan Tekin'in üzerinden geçti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tekin, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Serkan Tekin, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kaza anı bir otobüsün kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
