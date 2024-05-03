Zonguldak'ta Hırsızlık Zanlıları Yakalandı
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaycuma ilçesinde gerçekleşen hırsızlık olayında 2 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin çaldığı eşyalar sahiplerine teslim edildi.
Zonguldak'ta iki hırsızlık zanlısı, çaldıkları eşyalar ile birlikte kıskıvrak yakalandı.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaycuma ilçesinde bir evden hırsızlık olayının gerçekleştirildiği ihbarı üzerine yaptıkları çalışmada 2 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin çaldığı 2 adet kesim motoru, 1 adet çim biçme makinesi, 2 adet kazma, 2 adet balta, 2 adet el testeresi, 2 adet eğe, 1 adet çekiç, 1 adet ip, 1 adet şemsiye, 1 adet orak, 1 adet boru anahtarı ve 1 adet av tüfeğine el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hırsızlık zanlılarının çaldığı eşyalar da sahibine teslim edildi. - ZONGULDAK