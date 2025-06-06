Zonguldak'ta Hırsızlık Olayı: Çalınan Altın ve Nakit Para Bolu'da Bulundu

Zonguldak'ta Hırsızlık Olayı: Çalınan Altın ve Nakit Para Bolu'da Bulundu
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Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde bir evden çalınan altın ve nakit para, Bolu'nun Gerede ilçesinde bahçeye gömülü halde bulundu. Jandarma, şüphelileri yakalayarak tutukladı.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde bir evden çalınan altın ve nakit para, Bolu'nun Gerede ilçesinde bahçeye gömülü halde bulundu.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçebey'e bağlı Muharremler köyünde bir vatandaşın evinde meydana gelen hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda hırsızlık olayını 2 şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelilerin çaldıkları 8 altın bilezik, 4 çeyrek altın, 2 adet gram altın, 2 adet çocuk bileziği, 1 adet çeyrek altınlı künye, 1 büyük Reşat altın kolye ve 20 bin 400 TL'yi Bolu'nun Gerede ilçesinde metruk bir binanın bahçesine gömdükleri belirlendi. Ekipler, düzenlenen operasyonla ziynet eşyaları ve nakit parayı gömülü halde bulurken, 2 şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı. Savcılık talimatıyla adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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