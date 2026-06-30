Hatalı parklar trafiği zaman zaman aksatıyor

Zonguldak'ta hatalı park edilen araçlar, şehir içi trafiğinde aksamalara neden oldu.

Özellikle dar sokak ve caddelerde yol kenarına kurallara aykırı şekilde park edilen araçlar nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bazı noktalarda iki aracın yan yana geçememesi nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, sürücüler dakikalarca beklemek zorunda kaldı.

Yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşlar, hatalı parklanmaların önüne geçilmesi amacıyla denetimlerin artırılmasını istedi.

Sürücüler, özellikle yoğun saatlerde kurallara aykırı park edilen araçların trafik akışını olumsuz etkilediğini ve acil durum araçlarının geçişini zorlaştırdığını belirterek yetkililerden gerekli önlemlerin alınmasını talep etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı