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Zonguldak'ta hafriyat kamyonuyla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

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Zonguldak'ta Alaplı-Ereğli kara yolu Merve Altı mevkiinde hafriyat kamyonu ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Zonguldak'ta hafriyat kamyonu ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı, seyir halindeki başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Alaplı-Ereğli kara yolu Merve Altı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Alaplı yönünden Ereğli Limanı'na taş taşıyan 12 ACB 465 plakalı hafriyat kamyonu, kırmızı ışıkta geçince Ereğli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yoluna dönmek isteyen hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçta bulunan Ahmet Y. ve İsmet K. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ereğli Limanı'na taş taşıyan hafriyat kamyonlarının yoğun olarak kullandığı güzergahta meydana gelen kazanın görüntüleri, başka bir aracın kamerasına yansıdı. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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