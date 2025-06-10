Zonguldak'ta Genç Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Zonguldak'ta Genç Boğulma Tehlikesi Geçirdi
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Ereğli'de denize giren 18 yaşındaki genç, çırpınarak boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan genç, hastanede müşahede altına alındı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde denize giren bir genç boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan genç, hastanede müşahede altına alındı.

Olay, Ereğli ilçesine bağlı Orhanlar Mahallesi Yelken Kulübü önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte denize giren U.G.(18), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden arkadaşları, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar da denize girerek genci kıyıya çıkardı.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra U.G.'yi ambulansla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı, müşahede altına alındığı öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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