Zonguldak' ta feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zonguldak' ta feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Zonguldak' ta feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Gökçebey ilçesi Bakacakkadı Beldesi mevkiinde meydana geldi. Çaycuma istikametine seyir halinde olan Ferdi A. idaresindeki 67 NN 026 plakalı otomobil, Dereköseler Köyü istikametine kontrolsüz bir şekilde dönüş yaptığı iddia edilen Hikmet Yılmaz idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Dacia marka otomobil elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada Gözde Özkan(23), Hikmet Yılmaz(78) ve Pakize Yılmaz(77) yaralanırken, Muazzez Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılırken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak, Otomobil, Kaza, Ölü, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title