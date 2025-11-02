Haberler

Zonguldak'ta Av Tüfeğiyle Kahvehaneye Saldırı: 2 Ölü, 2 Yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde malulen emekli bir polis av tüfeğiyle kahvehaneye saldırarak 2 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Olayın ardından teslime giden Okan Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde av tüfeğiyle bastığı köy kahvesinde 2 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan malulen emekli polis, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün akşam ilçeye bağlı Çoburlar köyünde meydana gelen olayda, bir süre önce psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle polislikten malulen emekli edildiği öğrenilen Okan Ö. (32), elinde av tüfeğiyle köy kahvehanesine geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle kahvede bulunanlara ateş açan Okan Ö.'nün tüfeğinden çıkan saçmalar, kahvehane işletmecisi Kasım Özcan (59), Aydın Özbakış (37), Gökhan G. (39) ve Hüseyin G.'ye (67) isabet etti. Olayda Kasım Özcan ve Aydın Özbakış hayatını kaybederken, yaralanan Gökhan G. ve Hüseyin G. ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra köyden kaçan Okan Ö., bir süre sonra jandarmaya giderek teslim oldu. Psikolojik sorunları olduğu ve köyde "fuhuş çetesi kurulduğu" yönünde takıntılar geliştirdiği ileri sürülen Okan Ö., jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Okan Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
