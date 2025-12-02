Anaokulu önünde kamyonetin ezdiği 4 yaşındaki Sarp toprağa verildi

Zonguldak'ta anaokulundan çıktıktan sonra yokuşta kayan aracın altında kalarak hayatını kaybeden 4 yaşındaki Sarp Eymen Darıcı, son yolculuğuna uğurlandı. Adliyeye sevk edilen sürücü Ömer S. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ta dün öğlen saatlerinde Ahmet Erdoğan Anaokulu önünde yaşanan olayda 21 yaşındaki sürücü Ömer S., okul girişindeki yokuşa 67 DD 908 plakalı su dağıtım kamyonetini park etti. Sürücü su almak için aracın arkasına yöneldiği sırada eğimli zeminde kayan kamyonet yokuş aşağıya hareket etti. Bu sırada anaokulundan çıkan Sarp Eymen Darıcı (4) kamyonetin altında kaldı. Kamyonet çarpmanın etkisiyle dururken küçük çocuk yanındaki annesi ve çevredekilerce kurtarılarak başka bir araçla hastaneye getirildi. Ağır yaralı halde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili sürücü Ömer S. ile su dağıtım firmasının yetkilisi İ.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kamyonet ise muayene istasyonuna getirilerek muayeneden geçirildi. Yapılan ön muayenede araçta ağır kusura rastlanmadığı öğrenildi.

Gözaltındaki sürücü Ömer S. ile İ.K. emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. Sürücü Ömer S. tutuklanırken İ.K. ise serbest bırakıldı. Sürücü Ömer S. adliyeye getirildiği sırada yüzünü montuyla kapatarak "Görüntümü alamazsınız" dedi.

Otopsisi tamamlanan Sarp Eymen Darıcı'nın Devrek ilçesine bağlı Oğuzhan köyü Tığlar Mahallesi Cami'sine getirildi. Burada öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. - ZONGULDAK