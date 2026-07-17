Haberler

Yaşlı kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde 80 yaşındaki Yüksel Hazoğlu, evinin 3. katındaki balkondan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde meydana gelen olayda 80 yaşındaki kadın, yaşadığı evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Filyos beldesinin Öteyüz Mahallesi'nde ikamet eden 80 yaşındaki Yüksel Hazoğlu, henüz belirlenemeyen bir nedenle evinin 3. katındaki balkonundan zemine düştü. Durumu fark eden yakınları ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolde Hazoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcılığı tarafından bölgede detaylı inceleme yapıldı. Yüksel Hazoğlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Öte yandan, Hazoğlu'nun cenazesinin ise beldenin Öteyüz Mahallesi Camii'nde düzenlenen cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildiği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Nasuh Mahruki tutuklandı

Nasuh Mahruki tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oktay Kaynarca'dan şaşırtan çıkış: Bir türlü ölemiyorum

"Bir türlü ölemiyorum"
Seda Sayan'ın evli kadınlara yaptığı uyarı infial yarattı

Seda Sayan'ın evli kadınlara yaptığı uyarı infial yarattı
Helal olsun sana! O da herkes gibi kuyruğa girip yemeğini almayı bekledi

Helal olsun sana! O da herkes gibi kuyruğa girip yemeğini almayı bekledi
İhanet skandalı resmileşti: Evliyken yakalandığı adamla aşkını ilan etti

İhanet skandalı resmileşti: Evliyken yakalandığı adamla aşkını ilan etti
Biri 28, diğeri 25 yaşındaydı! Karı-koca yan yana defnedildi

Biri 28, diğeri 25 yaşındaydı! Karı-koca yan yana defnedildi
DOA sistemine yoğun ilgi, kağıt toplayıcılarını şaşırttı: Bir saatte topladığımızı beş günde bulamıyoruz

Kağıt toplayıcıları şokta: Pet şişe bulamıyorlar
Yunanlar yemeklerimizden sonra şimdi de o geleneğimizi çaldı

Yemeklerimizden sonra şimdi de o geleneğimizi çaldılar