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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosiklet kazası: 2 yaralı

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Göktuğ D. (16) idaresindeki 67 TB 481 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken Ömer Halis Demir Bulvarı üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosikletin devrilmesi sonucu sürücü Göktuğ D. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Çınar D. (16) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen yaralıların tedavisi sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Zonguldak Ereğli Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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