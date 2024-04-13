Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosiklet kazası: 2 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Göktuğ D. (16) idaresindeki 67 TB 481 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken Ömer Halis Demir Bulvarı üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosikletin devrilmesi sonucu sürücü Göktuğ D. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Çınar D. (16) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen yaralıların tedavisi sürüyor. - ZONGULDAK