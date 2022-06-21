Zonguldak-Düzce yolu sel nedeniyle trafiğe kapandı Zonguldak-Düzce yolu sel nedeniyle trafiğe kapandı Karayolları ekipleri 1 saatlik çalışma ile yolu yeniden kontrollü olarak trafiğe açtıDüzce arası karayolunun Akçakoca ilçesi girişinde derenin taşması sonucu sel meydana geldi. Zonguldak- Düzce yolu sel nedeniyle trafiğe kapandı Karayolları ekipleri 1 saatlik çalışma ile yolu yeniden kontrollü olarak trafiğe açtı ZONGULDAK Zonguldak-Düzce arası karayolunun Akçakoca ilçesi girişinde derenin taşması sonucu sel meydana geldi. Trafiğe kapanan yol karayolları ekiplerinin 1 saat sürem çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Zonguldak-Düzce illerinde dün geceden bu yan etkili olan sağanak yağış sonrası Akçakoca ilçesi girişinde derenin taşmasına yol açtı. Dereden gelen sel suları Zonguldak-Düzce arası karayolunun Akçakoca girişinde ulaşımı engelledi. Sabah saatlerinde meydana gelen sel nedeniyle yol yaklaşık 3 saat trafiğe kapalı kaldı. Yolun trafiğe kapanması nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sel nedeniyle herhangi bir yaralanma olmazken, karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi. Karayolları ekipleri uzun süren çalışmanın ardından Zonguldak-Düzce arası karayolunu kontrollü olarak yeniden ulaşıma açtı. Karayolları ekiplerinin sel yaşanan bölgede çalışmaları aralıksız devam ediyor. İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Yüksel - 3. Sayfa Zonguldak Akçakoca Düzce 3. Sayfa Haberler

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