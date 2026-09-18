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Zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar’da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesine bağlı Düzağaç beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafik ışıklarında yaşanan trafik kazasında 3 araç henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü çarpıştı. Kazada araç sürücülerinden Ş.A. ve F.A., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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