Zihinsel engelli kıza cinsel istismar davasında beraat

Ankara'da 27 yaşındaki zihinsel engelli genç kızı zorla alıkoyarak cinsel istismarda bulunmaktan yargılanan sanığın mahkeme beraatına hükmetti.

Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Muhammed Burak E. (29) ile taraf avukatları katılırken, mağdur Şirin Dilan E. (27) ve yakınları katılmadı. Duruşma savcısının mütalaasını tekrarlamasının ardından mahkeme başkanı, son sözü için sanığa söz verdi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Muhammed Burak E., "Suçlamaları kabul etmiyorum. Suçsuzum. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

'Cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından 32 yıla kadar hapisle yargılanan sanığın adli kontrol tedbiri kaldırılırken, sanık tüm suçlamalardan beraat etti.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde oturan zihinsel engelli Şirin Dilan E., geçen yıl 4 Ağustos'ta evinden çıktıktan sonra kaybolmuştu. Şirin Dilan E., Etimesgut ilçesindeki parkta yürürken bulunmuştu. 16 saat sonra ulaşılan Şirin Dilan E.'nin ifadesi üzerine zorla alıkoyma ve cinsel istismar iddiasıyla Muhammet Burak E. gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Muhammet Burak E. hakkında 'cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından 32 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı. - ANKARA