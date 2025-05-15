Zihinsel Engelli Genç 34 Gün Durumdan Kayıp!

Zihinsel Engelli Genç 34 Gün Durumdan Kayıp!
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Adana'da 5 yıl önce hırsızla karşılaşınca şoka girip zihinsel engelli hale gelen genç, 34 gündür kayıp. Aile, oğullarından haber alamadıklarını ve hayati tehlikesinden endişe ettiklerini belirtiyor.

Hırsızı görünce şoka girip zihinsel engelli olan genç 34 gündür kayıp

Adana'da 5 yıl önce eve giren hırsızla karşılaşınca şoka girip yüzde 40 zihinsel engelli olan genç 34 gündür kayıp

ADANA - Adana'da 5 yıl önce eve giren hırsızla karşılaşınca şoka giren yüzde 40 zihinsel engelli olan genç 34 gündür kayıp.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesinde 11 Nisan'da meydana geldi. İddiaya göre, yüzde 40 zihinsel engelli Ramazan Haksevenevden çıktıktan sonra geri dönmedi. Çocuklarını önce kendi imkanları ile çevrede aratan aile, daha sonra durumu polise bildirdi. Yapılan aramalara rağmen Hakseven bulunamadı. 34 gündür haber alınamayan Ramazan Hakseven'ın ailesi; hayatından endişe ederek görenlerden yardım istedi.

Öteyandan Ramazan Hakseven'in 5 yıl önce üniversite eğitimi sırasın eve giren bir hırsızla karşı karşıya geldikten sonra zihinsel engelli olduğu belirtildi.

"Hırsız gördü zihinsel engelli oldu"

Anne Gülizar Hakseven (68), oğlundan 34 gündür haber alamadıklarını çok perişan olduklarını söyledi. Hakseven, oğlunun yüzde 40 zihinsel engelli olduğunu belirterek, "Oğlum Tokat'ta bundan 5 yıl önce iktisat bölümünde okurken, Adana'da olduğu sırada eve hırsız girdi. Oğlum hırsızla karşılaşınca şoka girdi. Daha sonra girdiği şoktan dolayı yüzde 40 zihinsel engelli oldu. İlaçlar kullanarak hayatını devam ettiriyordu" dedi.

34 gündür çok perişan olduklarını anlatan anne Hakseven,"Oğlum ilaçsız yaşayamaz. Ondan hiç haber alamadık. Polise de başvurduk ancak bir sonuç çıkmadı. Benim oğlum engelli Allah rızası için o bulunsun. Benim artık ağlamaktan gözlerim görmez hale geldi" diyerek yardım istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE - 3.Sayfa
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