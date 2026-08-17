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Zeytinburnu'nda Yıkım Sırasında Bina Çöktü

Zeytinburnu'nda Yıkım Sırasında Bina Çöktü
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İstanbul Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı sürdürülen 4 katlı bina, beton kesme makinasının darbesiyle aniden çöktü. Cadde toz bulutuna kapılırken, vatandaşlar panikle kaçıştı; o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

İstanbul Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışmaları başlatılan 4 katlı bir bina, çalışma esnasında aniden çöktü. O anlar bir vatandaşın cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Olay, Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılan incelemeler sonucunda sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın yıkımına karar verildi. Proje kapsamında bina boşaltıldıktan sonra yıkım çalışmalarına başlandı. Çalışma esnasında beton kesme makinasıyla vurulan bir darbede bina aniden çöktü. Binanın çökmesiyle birlikte cadde toz bulutuyla kaplanırken, vatandaşlar panikle etrafa kaçıştı. O anlar cadde üzerinde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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