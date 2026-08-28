Zeytinburnu'nda Tramvay Kazası: 9 Yaralı
Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Pazartekke ile Topkapı durakları arasında iki tramvayın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, tramvayların kaldırılma çalışmaları havadan görüntülendi.
Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Pazartekke ile Topkapı durakları arasında iki tramvayın çarpıştığı ve 9 kişinin yaralandığı kaza bölgesi dronla görüntülendi.
Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Pazartekke ile Topkapı durakları arasında iki tramvay çarpıştı. Kazada yaralanan 9 kişi çevre hastanelere kaldırılırken, tramvayları kaldırma çalışması devam ediyor. Kaza yeri ve ekiplerin çalışması havadan görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı