Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy: 'Tüm hastalar ve sağlık çalışanları kısa sürede tahliye edildi'

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına ilişkin tahliye işleminin kısa sürede gerçekleştirildiğini söyleyerek, "100 kişiyi tahliye ettik. Tüm hastalar ve sağlık ekipleri tahliye edildi" dedi.

Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi'nin çatısı bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın çatıyı sararken, hastane de dumanla doldu. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürerken, hastalar da tahliye edildi. Tahliye edilen hastalar çevredeki hastanelere kaldırılırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Olay yerine gelen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy inceleme yaptı. Burada basın mensuplarına konuşan Arısoy, "12.50 civarında çıktığını tahmin ediyoruz. Tüm hastalar kısa sürede tahliye edildi. Hepimiz çok korktuk buranın huzurevi olarak kullanılan bir bölüm olduğunu biliyoruz. 15 dakika önce tüm tahliye işlemi gerçekleştirildi. Tüm hastalar ve sağlık ekipleri tahliye edildi. 100 kadar huzurevinde kalan yaşlı olduğunu biliyoruz. İçerde hasta ve sağlık personeli yok. Yangın çatı katında başladı" dedi.

(Caner Sönmez - Davut Has-Furkan Duman /İHA)