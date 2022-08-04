Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy: "Tüm hastalar ve sağlık çalışanları kısa sürede tahliye edildi" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy: "Tüm hastalar ve sağlık çalışanları kısa sürede tahliye edildi"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy: 'Tüm hastalar ve sağlık çalışanları kısa sürede tahliye edildi'

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına ilişkin tahliye işleminin kısa sürede gerçekleştirildiğini söyleyerek, "100 kişiyi tahliye ettik. Tüm hastalar ve sağlık ekipleri tahliye edildi" dedi.

 - Güncelleme:

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına ilişkin tahliye işleminin kısa sürede gerçekleştirildiğini söyleyerek, "100 kişiyi tahliye ettik. Tüm hastalar ve sağlık ekipleri tahliye edildi" dedi.

Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi'nin çatısı bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın çatıyı sararken, hastane de dumanla doldu. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürerken, hastalar da tahliye edildi. Tahliye edilen hastalar çevredeki hastanelere kaldırılırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Olay yerine gelen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy inceleme yaptı. Burada basın mensuplarına konuşan Arısoy, "12.50 civarında çıktığını tahmin ediyoruz. Tüm hastalar kısa sürede tahliye edildi. Hepimiz çok korktuk buranın huzurevi olarak kullanılan bir bölüm olduğunu biliyoruz. 15 dakika önce tüm tahliye işlemi gerçekleştirildi. Tüm hastalar ve sağlık ekipleri tahliye edildi. 100 kadar huzurevinde kalan yaşlı olduğunu biliyoruz. İçerde hasta ve sağlık personeli yok. Yangın çatı katında başladı" dedi.

(Caner Sönmez - Davut Has-Furkan Duman /İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title